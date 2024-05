Papa Francesco torna sul palco per parlare di denatalità, all'auditorium (il giorno prima) anche Salvini e Schlein

A poco meno di un mese dalle elezioni europee Papa Francesco si troverà a parlare di denatalità sullo stesso palco in cui il giorno precedente saliranno Salvini, Calenda, Tajani, Schlein, Boschi oltre ai ministri Giorgetti, Valditara e Roccella. Le due giornate dedicate al tema delle culle vuote in Italia si terrà all'Auditorium della Conciliazione ed è organizzato da Gigi De Palo, Presidente della Fondazione per la Natalità. Anche per questa edizione lo scambio aiuterà a fare il punto e individuare un terreno comune, bipartisan, che possa davvero aiutare le giovani coppie ad avere fiducia nel futuro e fare figli tramite politiche sociali comprensive di facilitazioni per gli asili nido, di agevolazioni fiscali, di permessi lavorativi per entrambi i genitori ricalcando quello che già viene fatto da tempo in altre nazioni europee.

Papa Francesco: «Denatalità a picco anche perché tanti italiani preferiscono avere dei cani invece che dei bambini»

Nelle edizioni passate Papa Francesco aveva partecipato all'evento accanto all'allora premier Mario Draghi e, l'anno successivo, aveva accettato l'invito assieme alla premier Giorgia Meloni insistendo molto sul bisogno di allargare lo sguardo e immaginare un futuro diverso.

Stavolta non si sa ancora se la presidente del Consiglio parteciperà o meno alla kermesse: «Al momento sul palco saremo solo io e il Santo Padre» ha detto De Palo. Probabilmente per ragioni di opportunità, visto che ci sono le elezioni imminenti, Francesco si limiterà solo a dialogare con i bambini presenti e con l'organizzatore.

Giorgia Meloni e Papa Francesco, asse per sostenere la natalità: dal sostegno ai genitori agli incentivi per l’assunzione di neo-mamme

«Grazie per aver accettato ancora una volta il nostro invito agli Stati Generali della Natalità. Anche quest’anno cercheremo di mettere al centro dell'attenzione pubblica l'emergenza demografica, ma è necessario passare dall’analisi alla sintesi; è giunto il momento di andare oltre le parole, non possiamo fermarci a commentare i dati, ma dobbiamo passare alla concretezza, che chiediamo in primis alla politica, cercando insieme soluzioni lungimiranti a un problema che mette a rischio la sostenibilità del Paese. Questa edizione è all’insegna dei giovani, con loro e per loro parleremo di futuro. Non si tratta di convincere i giovani a fare figli, ma di creare le premesse politiche affinché siano messi nelle condizioni di realizzare i loro sogni lavorativi e familiari. Da questo passa il futuro del nostro Paese» ha spiegato De Palo.

Meloni:«Dobbiamo invertire la tendenza drammatica della denatalità»

La prima giornata, giovedì 9 maggio, sarà introdotta dai saluti istituzionali del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, del Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del Presidente Nazionale del Forum delle Famiglie Adriano Bordignon e di Jessica Barcella, mamma libera professionista precaria, che lancerà il tema della conciliazione famiglia lavoro quando non si hanno adeguate tutele. In platea ci saranno i giovani delle scuole che saranno oltre mille.