Una nave carica di innamorati "approda" nella città di San Valentino: la Msc Grandiosa scopre Terni

TERNI – Una escursione nella città di San Valentino, una benedizione del vescovo Soddu, una pergamena che suggella l’amore dei croceristi del Mediterraneo. Nasce l’operazione di promozione turistica legata alla festa degli innamorati che abbraccia chi sbarca a Civitavecchia dalla Msc Grandiosa il 13 febbraio potrà scegliere il nuovo itinerario: Terni e la Cascata delle Marmore. Una iniziativa degli assessorati alla cultura e al turismo del Comune di Terni che ha avuto, appunto, la benedizione del vescovo Soddu: «Si inserisce in questo magnifico puzzle che la città di Terni ha creato per onorare il suo patrono e che volentieri veicoliamo nella bontà e nell’amore di San Valentino». Per l’assessore al turismo Elena Proietti è «un’occasione unica, mai percorsa prima, una piccola rivoluzione il turismo crocieristico a Terni».

«Nonostante l’Umbria sia una regione senza mare – sottolinea la Proietti - siamo riusciti a portare i turisti dal mare nella nostra città per visitare le nostre bellezze in un periodo fondamentale per la nostra città come quello di San Valentino». L’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli l’ha definita una tra le iniziative «di ampio respiro e partnership importanti, sia istituzionali che con privati di grande livello, che tracciano la giusta strada da percorrere per cercare di raccontare il legame tra San Valentino e Terni a livello internazionale. In particolare sul turismo crocieristico avremo a breve una conferenza stampa al Bit di Milano per illustrare nei dettagli la collaborazione con Msc Crociere».

Il 13 febbraio la Msc Grandiosa attraccherà al porto di Civitavecchia, proveniente da Genova. Alle ore 10 l’arrivo in basilica dove si svolgerà una breve cerimonia nella quale tutte le coppie presenti potranno ricevere la benedizione sulla loro promessa di matrimonio, nonché la riconferma di quella fatta anni prima e poi trasformata in matrimonio. L’itinerario proseguirà verso la Cascata delle Marmore dove gli escursionisti, grazie alle guide del parco, potranno scoprire le meraviglie della zona e accedere anche al balcone degli innamorati.