App per incontri in crisi? Bumble licenzia il 30% del personale

Bumble, un tempo gigante nel mondo degli incontri online, sta attraversando un momento di crisi. La società ha riportato risultati deludenti per il quarto trimestre del 2023, riporta Tech Crunch, con una perdita netta di 32 milioni di dollari e ricavi per 273,6 milioni di dollari. Nonostante un incremento rispetto all'anno precedente, i guadagni sono stati inferiori alle aspettative di Wall Street, accompagnati da previsioni poco promettenti per il primo trimestre del 2024. Di conseguenza, riporta il sito tech americano, le azioni di Bumble hanno subito un calo del 10% nelle contrattazioni after-hours.



Bumble licenzia

Per affrontare queste difficoltà, Lidiane Jones, CEO di Bumble, ha annunciato il licenziamento del 30% del personale, circa 350 dipendenti, e l'avvio di un'ampia "ristrutturazione" dell'applicazione con l'obiettivo di rilanciare la crescita. La strategia a breve termine si concentrerà sull'intelligenza artificiale e il rafforzamento delle misure di sicurezza, oltre allo sviluppo di funzionalità mirate a un pubblico più giovane.



La sfida futura delle App per incontri

Bumble affronta la concorrenza di Match Group, proprietario di Tinder, Hinge e altri, che sta puntando sui giovani della Generazione Z con tattiche di marketing sempre più aggressive. «La crescita del numero di abbonati a Bumble» spiega la giornalista Kyle Wiggers «ha mostrato segni di rallentamento dal 2021, e molte delle funzionalità introdotte negli ultimi 18 mesi non hanno trovato riscontro positivo tra gli utenti».

Incontri reali, cosa cercano gli utenti online

Il rallentamento della crescita non è un problema esclusivo di Bumble; l'intero settore degli appuntamenti online, incluso Match Group che qualche giorno fa ha annunciato l'accordo con OpenAI, sta affrontando una diminuzione dei ricavi a causa della riluttanza degli utenti a pagare per funzionalità premium. In particolare, mentre il 41% degli utenti sopra i 30 anni ha pagato per app di incontri, solo il 22% degli utenti al di sotto dei 30 anni ha fatto lo stesso.

Per contrastare il calo, Tinder si sta orientando verso relazioni a lungo termine, priorità per la Generazione Z che mostra un minor interesse per relazioni casuali e avventure. Allo stesso tempo, Hinge sta promuovendo incontri nel mondo reale, con il lancio di eventi promozionali rivolti ai single.