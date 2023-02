Terni, una mostra su San Valentino, il santo che non ha un volto: c'è anche il disegno di una intelligenza artificiale

TERNI - San Valentino è “Il santo senza volto”. Una figura celeste che ha attraversato 1700 anni di storia raccogliendo leggende, tradizioni, celebrazioni, una iconografia che spazia dalla Russia all'Austria, da Roma a Terni, e che non ha ancora un volto. Perciò l’Istess Arte decide di mettere in mostra quadri antichi e opere di artisti contemporanei come Felice Fatati, Mark Kostabi, Giorgio Agri, Gabriella Compagnone, che hanno interpretato Valentino. Più un’opera realizzata dall’Intelligenza artificiale. Molti di questi quadri, sono senza volto: segno del mistero che il santo dell’amore continua a custodire. Ci sono iconografie rintracciate in varie città d’Europa che lo presentano come taumaturgo nell’atto di guarire il giovane figlio di Cratone. Altre, nei paesi germanofoni, che lo raffigurano come guaritore degli epilettici. Significativo il dipinto di Lucas Cranach il Vecchio della Gemäldegalerie der Akademie der Künste di Vienna, del 1502-1503: il volto è reale. Infatti viene scelto per la copertina del libro di Giuseppe Cassio e Edoardo D’Angelo, che verrà presentato in Bct il 21 febbraio. D’altro canto i due storici si propongono di ricostruire scientificamente il profilo del santo, che a loro dire somiglia più al Valentino raffigurato da Cranach il Vecchio, piuttosto che a quello presentato nel 1909 da Ettore Ballarini.



. L’operazione di ricerca della sua immagine è iniziata un anno fa con la costituzione, da parte del vescovo Soddu, di un comitato scientifico che guidi i progetti di valorizzazione del patrono di Terni. Tra questi quello dell’Istess, che parte dalla mostra (l’inaugurazione sabato 11 febbraio al Cenacolo San Marco – ore 18) di opere dedicate a San Valentino - non a caso si intitola “Il santo senza volto” - per arrivare alla creazione di un museo aperto sempre.«Un’immagine sfuggente - evidenzia Giuli motivando quel titolo - sia perché i numerosi studi storici non sono ancora riusciti a fare chiarezza sull’identità del santo dell’amore, sia perché lo stesso santo, conosciuto e venerato nelle città di cui è patrono, nel resto del mondo resta solo il nome di una festa a base di fiori, cioccolatini e cenette a lume di candela, privato di una storia, di un culto, di un volto, appunto».