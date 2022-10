Venerdì 21 Ottobre 2022, 00:05

L'edizione numero 49 della Castellana è sempre più “da record” con 239 iscritti, di cui 24 gli orvietani a darsi battaglia in gara. Un successo, quello della Cronoscalata della Castellana, in programma da venerdì 21 ottobre fino a domenica 23, che passa per la titolazione di finale di Trofeo Italiano Velocità Montagna e che fa convergere nella città del Duomo i migliori protagonisti della serie nazionale cadetta dalle tre zone in cui è suddivisa l’Italia: Centro, Nord e Sud.

La competizione organizzata come di consueto dalla collaudatissima associazione “La Castellana” vive in piena simbiosi con il territorio e la gara è particolarmente sentita nella città di cui è divenuta simbolo. Nel quartiere di Ciconia sono ormai arrivati tutti i team e con i paddock già pienamente operativi e la città ha accolto piloti, tecnici, ma anche familiari al seguito per una tre giorni che oltre alla Crono, amatissima nel settore delle salite, sarà occasione anche per una visita alla città alta.

«La Cronoscalata della Castellana è “l'evento” - le parole della sindaca di Orvieto, Roberta Tardani - la manifestazione è un vanto per la città e per il territorio di cui fa parte integrante, è qualcosa che vive con il nostro comune e di cui è icona. Siamo quindi orgogliosi di essere partner della gara che ha una funzione importante: fare indossare a tutti la stessa maglia e procedere in una direzione comune». Attesi in città quindi centinaia di ospiti legati alla gara che da oggi entra nel vivo con le verifiche tecniche, sabato con le prove sul percorso e domenica con le due salite sui tornanti della Sr 79 che da San Giorgio sale fino a Colonnetta di Prodo.

Pronto il percorso, pronti i commissari, prontissima la sicurezza meccanica e quella sanitaria, pronta la città. «La città di Orvieto risponde ed interagisce – spiega Luciano Carboni, presidente dell'associazione “La Castellana”. Un rapporto senz’altro da ottimizzare per renderlo ancora più efficace». «Seguo personalmente ogni fase della Castellana, non solo perché appassionato, ma anche perché lo sport unisce e questa è una caratteristica esaltata dalla nostra gara che è una delle varie eccellenze dello sport che Orvieto esprime facendosi apprezzare ai vari livelli nazionali oltre che restare sempre nel cuore di chi vive questa città durante i giorni della gara» ha detto l’assessore allo Sport, Carlo Moscatelli.

E infatti in ogni parte di Orvieto si respira aria di motori, a Ciconia in particolare per la presenza dei tanti paddock, ma in generale tutta la città è piacevolmente invasa dagli addetti ai lavori, molti dei quali sono ormai ospiti abituali. Sul fronte gara domani via alle prove dalle 8:30; alla stessa ora di domenica il direttore di gara internazionale Fabrizio Bernetti e gli aggiunti Paolo Roselli e Graziano Basile, daranno il via alla prima delle due salite di gara. Atteso il pubblico delle grandi occasioni ma pronto anche lo streaming e la diretta su Aci Sport TV (228 Sky).