Orvieto. Record di iscrizioni alla 49a edizione della Cronoscalata della Castellana

E' tutto pronto a Orvieto per vivere in pieno la 49a edizione della Cronoscalata della Castellana in programma da venerdì 21 a domenica 23 ottobre. L'edizione 2022, che ha chiuso le iscrizioni lunedì toccando l'invidiabile record di 237 vetture iscritte (28 auto storiche e 209 moderne), è stata presentata ufficialmente ieri, martedì 18 ottobre, in comune, da Luciano Carboni e Luca Gnagnarini, presidente e vicepresidente della associazione “La Castellana” motore vero e proprio di tutta l'organizzazione, dalla sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, dall'assessore allo Sport, Carlo Moscatelli. Con loro il pilota Simone Faggioli, 16 volte campione italiano e 13 volte campione europeo, vincitore dell’edizione 2021 della corsa.

Gli aspetti tecnici ed i numeri della sicurezza sono stati illustrati dal Direttore di Gara internazionale Fabrizio Bernetti: «Saranno 90 i commissari di percorso impegnati durante le giornate di gara, trentotto le postazioni di controllo collegate via radio con la Direzione, oltre ai volontari ed alle Forze dell’Ordine, tutte componenti verso cui è stato unanime il senso di gratitudine per il lavoro che garantiscono nel week end».

Tante dunque le adesioni alla finale nazionale di Trofeo Italiano Velocità Montagna, questa la titolazione di prestigio che La Castellana può vantare nel panorama italiano delle crono in salita. In assegnazione a Orvieto quindi i successi di gruppo e classe per i migliori protagonisti in arrivo dalla zona sud, centro e nord. I lavori di preparazione del percorso sono in corso e procedono, come sempre spediti, sui 6,190 Km della strada regionale 79 che da San Giorgio sale fino a Colonnetta di Prodo.

Novità di questa edizione, in ottemperanza alle disposizioni di sicurezza, l'inserimento di una chicane di rallentamento in prossimità della posizione intermedia di rilevamento tempi. «Il tracciato della Castellana è molto bello perché completo di tante caratteristiche che esaltano le salite - ha spiegato il pilota Simone Faggioli - un percorso dove non si raggiungono punte di velocità eccessive, pertanto, è importante la percorrenza delle curve, è li che si fa la differenza».

Da domani sono attesi i team a Ciconia dove tradizionalmente è collocata la zona paddock; venerdì via alle operazioni preliminari di accredito per concorrenti e team con verifica delle vetture. Sempre nella serata di venerdì la presentazione dei finalisti in piazza degli Aceri a Ciconia. Sabato le ricognizioni e domenica le due salite di gara con start alle 9:00: apriranno le partenze le auto storiche e successivamente i protagonisti della finale nazionale di Tivm, in live streaming ed in diretta su Aci Sport Tv (canale 228 Sky).