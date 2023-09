Mercoledì 20 Settembre 2023, 08:00

SPOLETO Partirà da Spoleto una delle tappe della 107esima edizione del Giro d’Italia. Se la conferma ufficiale si avrà soltanto il prossimo 13 ottobre, quando a Trento verrà presentato nel dettaglio il programma della manifestazione in programma dal 4 al 26 maggio, quella filtrata ieri dà l'impressione di essere molto più di un'indiscrezione. Al lavoro da settimane, infatti, c’è l’assessorato regionale al Turismo e allo Sport, di cui è titolare Paola Agabiti, e del percorso avviato è già a conoscenza anche l’amministrazione comunale. La data di Spoleto, quindi, aggiunge un ulteriore pezzo di Umbria al Giro d’Italia, visto che la carovana rosa –se tutto andrà per il verso giusto –si muoverà da Foligno a Perugia per una tappa della cronometro, a lungo inseguita. Secondo quanto trapela in queste ore, quindi, all’indomani della cronometro Foligno-Perugia, la tappa del Giro ripartirà proprio da Spoleto.Nella città ducale, l’evento ciclistico più importante a livello nazionale, ha fatto tappa almeno tre volte in passato. Nel 1977, la carovana partita da Pescara arrivò addirittura a Monteluco, per poi ripartire l’indomani da Spoleto alla volta di Gabicce. Più di recente, nel 1995, Spoleto è stata protagonista della partenza della terza tappa(vinta da Mario Cipollini), con percorso fino a Marotta. Nel 2007,invece, per la novantesima edizione,la città ha ospitato la sesta (Tivoli-Spoleto) e la settima tappa (Spoleto-Scarperia). L’ultimo passaggio della carovana in città risale invece al maggio scorso, durante la tappa Terni-Fossombrone.