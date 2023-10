AMELIA Zombie, animali fantastici, eroi, cavalieri, maghi e principesse. Largo a "Truccazucca", dove i personaggi delle storie prendono vita attraverso la creatività dei lettori. Minimo comune denominatore, essere... di zucca. «Per il resto - spiegano gli organizzatori - non c'è limite alla fantasia. Colori, stoffe, materiali di riciclo, qualsiasi cosa possa operare la "trasformazione" da zucca a personaggio fantastico». Un vero e proprio concorso, che consente una partecipazione individuale o di gruppo, aperto a tutti cittadini di qualsiasi età che vorranno realizzare il loro personaggio letterario preferito su una zucca ornamentale. Obiettivo, promuovere lo scambio tra pari sulla lettura favorendo un avvicinamento a titoli magari sconosciuti e alla frequentazione della biblioteca nello spirito del patto per la lettura "Amelia Legge". Le opere dovranno essere consegnate in biblioteca entro il 31 ottobre, dove saranno tutte esposte fino al 15 novembre. A giudicarle saranno i cittadini stessi, via social media. La prima opera classificata di ogni categoria riceverà, come riconoscimento, un buono acquisto in libri. L'iniziativa, promossa ancora una volta dalla biblioteca comunale di Amelia, ha visto la luce nel 2021. «La prima edizione - continuano - è stata proposta soltanto alle scuole dall'infanzia alla primaria. I lavori realizzati dagli studenti erano poi stati esposti nelle vetrine dei negozi di Amelia riscuotendo un grande successo». Tanto che, passata l'emergenza della pandemia, da più parti è arrivata la richiesta di proseguire e allargare la partecipazione. «Speriamo - spiegano ancora - di veder arrivare opere da parte di genitori, lavori magari anche di gruppo, di famiglia. Il concorso è un modo per stimolare la creatività, ma anche il lavoro di gruppo». L'obiettivo è sempre lo stesso, promuovere lo scambio di idee fra pari, favorendo la lettura. «I titoli dei libri a cui si ispirano le opere - precisano - sono presenti nelle biblioteche scolastiche o in quella comunale, perciò il "pubblico" può andare a cercarli e consultarli. Laddove invece l'ispirazione provenisse da un libro privato, verrà successivamente acquisito dalle biblioteche». Fra i personaggi che hanno preso vita nella prima edizione, lo scoiattolo de "Il ladro di foglie", l'elefante arcobaleno"Elmer", lo zombie de "Il mio grosso grasso pesce zombie", Narval de "L'unicorno del mare" e decine di altri, colorati, alti, bassi, alcuni orrorifici, in pieno tema Halloween, ma comunque simpatici. «Sapevo del Truccazucca - racconta Zoe, dodici anni e una passione per l'arte - già dalla volta scorsa, quando però si è potuto fare solo con le scuole. Mi era venuta un'idea che ho conservato per quest'anno quando invece ognuno può realizzare il proprio. E' stato molto divertente».