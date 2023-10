Roma, agguati ai turisti in hotel: presa coppia di cubani. Zaino rubato mentre una donna aiutava il marito disabile

Erano arrivati alla fine del loro soggiorno nella Capitale, il giorno seguente sarebbero tornati in Inghilterra. Mai avrebbero pensato, due turisti britannici, che sarebbero stati rapinati in Centro mentre aspettavano un taxi. E invece è successo, nella sera di mercoledì scorso, 25 ottobre, in via Labicana, davanti all'hotel in cui alloggiavano. Alle vittime, una donna di 49 anni che stava aiutando il marito 45enne, a bordo di uno scooter elettrico per disabili, è stato sottratto lo zaino contenente soldi, passaporti e un cellulare. Un gesto effettuato con destrezza da tre malviventi che hanno sostituito lo zaino dei malcapitati con un altro. Fortunatamente sul posto, a tenere d'occhio i tre c'erano, in borghese, i carabinieri del comando di piazza Venezia, che sono subito intervenuti, arrestandone due, un uomo e una donna di 19 e 20 anni. Il terzo, a causa della resistenza opposta, è riuscito a scappare ed è tutt'ora ricercato.

L'ARRESTO

Non è raro che i militari, in abiti civili, svolgano questo tipo di servizi volti a contrastare i reati predatori in alcune zone prese di mira della città. E quel giorno si trovavano proprio nel posto giusto. Hanno così adocchiato tre sospetti che si avvicinavano a un gruppo di persone che aspettava il taxi a via Labicana, di fronte a un hotel. I malviventi erano poco distanti tra di loro e - come spesso accade - comunicavano tramite un auricolare per coordinarsi. Atteso il momento giusto si sono avvicinati alla coppia e hanno effettuato uno scambio di zaino, prendendo quello della donna che all'interno aveva due carte di credito, un cellulare e i passaporti e poggiandone un altro sul retro dello scooter elettrico, così da non destare sospetti nelle vittime che non si sarebbero accorte di nulla per diverso tempo, se non fosse stato per l'intervento dei carabinieri.

Un danno non da poco, infatti, a parte i soldi e un Iphone 13, nello zaino c'erano i passaporti che gli sarebbero serviti il giorno seguente per prendere il volo di rientro in Gran Bretagna. Quindi una volta visto lo scambio, i militari si sono qualificati per arrestare i tre che si sono dimenati con forza per sottrarsi all'arresto. Il caos che si è creato ha permesso ad uno di loro di fuggire mentre due sono stati arrestati e lo zaino, con tutta la refurtiva, è stato recuperato e riconsegnato ai legittimi proprietari.

IL PROCESSO

IL PRECEDENTE

Entrambi gli arrestati, un uomo e una donna di 19 e 20 anni di origini cubane, hanno già diversi precedenti e sono in Italia senza fissa dimora. La donna, proprietaria dello zaino, ha presentato la querela e i due, accusati di rapina impropria, sono stati processati per direttissima nel tribunale penale diil giorno seguente. L'arresto è stato convalidato ma non sono stati sottoposti a nessuna misura cautelare e hanno scelto di essere processati con rito abbreviato, che si svolgerà il prossimo aprile. Mentre, del terzo complice, si sono perse le tracce.Gli agenti dei commissariati del Centro e dell'Esquilino stanno indagando su una banda di almeno quattro persone - dai primi riscontri sembrerebbero latinos - che da inizio settembre ha messo a segno diversi colpi. Con tanto di trolley al seguito, si intrufolano nelle hall degli alberghi, nei negozi e nei fast food per derubare i turisti, fingendosi a loro volta villeggianti, per non destare sospetti. I colpi sono stati messi a segno negli hotel intorno alla zona dell'Esquilino, tra via Varese e via Torino, ma anche in alcuni negozi del Centro.