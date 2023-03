Terni, violenta lite condominiale a Città Giardino e spunta un coltello: Denunciato 47enne ternano

TERNI - Una violenta lite condominiale che ha rischiato di degenerare.

Durante la quale è spuntato fuori anche un coltello da cucina. A tenerlo in mano un ternano di 47 anni, che avrebbe minacciato, al culmine della lite, un vicino di casa romeno.

Per l’uomo è scattata una denuncia per minacce e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

La vicenda, esplosa nella serata di sabato in una palazzina di Città Giardino, ha visto l’intervento degli uomini della squadra volante della questura. Che sono stati chiamati intorno alle 21 per la lite in corso tra alcuni condomini che, senza il loro intervento, rischiava di degenerare.

Gli agenti sono intervenuti in pochi minuti ed hanno diviso alcune persone che stavano ancora litigando. A quel punto sono stati tutti identificati. Si tratta di tre romeni e un ternano, che vivono nello stesso stabile.

Dalla ricostruzione fatta dagli investigatori della volante sembra che il ternano, un 47enne che abita al secondo piano con la sua famiglia, si era affacciato alla finestra perché aveva sentito dei rumori provenire dal cortile, dove in quel momento si trovava un vicino di casa di nazionalità rumena, che avrebbe lanciato un sasso colpendo la sua persiana.

Il 47enne a quel punto avrebbe perso

la testa. Prima avrebbe iniziato a lanciare degli oggetti dalla finestra. Poi è sceso in cortile con in mano un coltello da cucina, minacciando il rumeno e attirando così l’attenzione di un altro vicino, anche lui romeno, che era arrivato sulla scena con la moglie e il figlio. A quel punto è successo il finimondo. Il parapiglia è andato avanti per diversi minuti, con i contendenti che a un certo punto si sono spostati a casa della famiglia romena che era intervenuta nel tentativo di placare gli animi.

E’ in questo frangente che il 47enne ternano è stato disarmato del coltello da cucina che aveva in mano.

L’uomo è stato denunciato per possesso illegale di armi e per minaccia. Ai poliziotti intervenuti il compito di indagare per ricostruire i contorni della lite e risalire alle ragioni che hanno scatenato tanta violenza.