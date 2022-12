Terni, violenta lite tra due donne: Il questore chiude per dieci giorni il bar di piazza Buozzi

TERNI - Pugno duro del questore, Bruno Failla, nei confronti del bar di piazza Buozzi che, una decina di giorni fa, fu teatro di una violenta lite tra due donne.

Al locale è stata sospesa la licenza per dieci giorni.

La lite tra due donne straniere era esplosa nel pomeriggio del 16 dicembre. Quella sera spuntò fuori anche un coltello e intervennero diverse persone per tentare invano di separare le due donne.

Le grida dei clienti del bar di piazza Buozzi, in centro, che tentavano di fermare la violenza mettendosi in mezzo, richiamarono l’attenzione di chi era in zona.

Sul marciapiede c’era anche un bambino che piangeva disperato mentre le due donne continuavano ad azzuffarsi e una continuava a impugnare un lungo coltello minacciando l’altra. Chi era lì temeva che quell’arma potesse essere usata e cercò di fare il possibile per sottrarla alla donna che continuava a tenerla in mano con fare minaccioso.

A placare gli animi i poliziotti della squadra volante, giunti sul posto con due pattuglie dopo la richiesta d’aiuto arrivata dal locale. Furono loro a bloccarle e a portarle in questura per cercare di ricostruire i contorni di un episodio violento che avrebbe potuto degenerare.

Sotto sequestro il coltello, buttato in strada a pochi passi dal locale.

Nel bar i vetri dei bicchieri rotti lanciati contro i presenti. Le telecamere del locale immortalano una delle due mentre prende il coltello da cucina da dietro al bancone brandendolo contro l’altra.

Alla luce della gravità di quanto accaduto “con pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini” il questore, Bruno Failla, ha disposto la sospensione dell’attività per dieci giorni ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Il provvedimento è stato eseguito dalla divisione amministrativa.