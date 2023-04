Terni. Piediluco, torna la Ztl acceso il varco elettronico in attesa della seconda telecamera

A Piediluco è tornata dal 15 aprile la regolamentazione del traffico per l’intera stagione estiva che durerà fino al 30 settembre. Per adesso la Ztl sarà attiva dalle ore 14 dei prefestivi fino alle 24 dei festivi con il senso unico in entrata da porta Ternana, poi ci sarà una ulteriore limitazione con il senso unico tutti i giorni della settimana a partire dal mese di giugno. Potranno entrare nella Ztl tutti i residenti, coloro che hanno la seconda casa e, ovviamente, i portatori di handicap, oltre i motocicli di tutte le cilindrate. Non più tardi di un mese fa era stata annunciata anche l’installazione del secondo varco elettronico a porta Reatina per “stoppare” gli automobilisti furbetti che transitavano in senso contrario pur essendoci un divieto di accesso dato dai segnali e da una sbarra posizionata in mezzo alla strada. La seconda telecamera era stata richiesta dai residenti e dagli stessi turisti che non sopportavano più l’entrata delle automobili in senso contrario rappresentando un pericolo per i pedoni. La Provincia nel frattempo è anche intervenuta nella sostituzione dell’ormai vecchia e sbiadita segnaletica che ha interessato le due estremità del paese. Insomma, la frazione lacustre si prepara in vista dell’avvio della bella stagione anche apportando modifiche alla viabilità.