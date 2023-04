Terni. Le sponde del lago di Piediluco si colorano di giallo

Non sono certamente i colori della piana di Castelluccio ma fa un certo effetto quella colorazione giallo inteso che sfiora le sponde del lago di Piediluco. Ogni anno così ma, in questo, i colori appaiono ancora più "freschi" e brillanti. Questa meraviglia grazie al fiorire di un pianta commestibile seminata dall'uomo e sbocciata con i suoi tantissimi grappoli di fiori proprio in questo periodo della stagione. Il panorama intorno alle acque del bacino ha cambiato letteralmente volto, molto diverso da quello che, di solito, lo è nelle altre stagioni dell'anno. E sono in tanti ad immortalate lo spettacolo che si evidenzia in particolare ad un certa lontananza. Tra qualche settimana tutto sarà finito. Il bel giallo diventerà sempre più sbiadito fino a scomparire del tutto. A questo punto sarà la volta del trattore a raccogliere i semi maturi della pianta.