A Piediluco le scale parlanti vengono multate dai vigili. Il sindaco Bandecchi si offre di pagare: "L’arte il bello, aiutano la mente ad evolversi"

Terni- Dopo l’esposto inviato a Lamberto Cola, abitante di Piediluco "colpevole" di aver abbellito il vicolo dove risiede, il sindaco Bandecchi ha voluto subito rispondere con un post sui suoi canali social offrendosi di pagare la multa:

"A me piacciono, pagherò la multa per solidarietà. Oltretutto apprezzo molto tutto ciò che è stato fatto sino ad oggi è le progettualità future, finalmente un cittadino utile alla cittadinanza. L’arte il bello, aiutano la mente ad evolversi"- ha scritto sotto la foto che ritrae la scalinata.

Una frase nobile ma anche contiene un paradosso: a multare Cola sono stati i vigili urbani del Comune di Terni che dipendono direttamente dal sindaco Bandecchi.

Comunque sia la scalinata è un vecchio vicolo del borgo di Piediluco rimesso a nuovo ed abbellito con un tocco di fantasia e una frase di Oscar Wilde che lo ha subito reso più vivo ed attraente, tanto da attirare turisti pronti a scattare foto ricordo che richiamano le famose scale "parlanti" di Vieste. Ma questo sembra non essere bastato per fermare la mano dell’anonimo che ha denunciato tutto al Comune facendo intervenire la polizia municipale contestando i lavori realizzati. Il murale contestato, fra l'altro è opera del presidente dell’associazione “Piediluco arte”, che da più di vent'anni lavora per il paese: si tratta di un' associazione culturale che ha permesso di far conoscere il borgo e di organizzarvi eventi.

Proprio per questo Lamberto Cola si era detto incredulo della multa: "Negli anni passati ho segnalato all’amministrazione comunale lo stato di abbandono del vicolo non ricevendo nessuna risposta.

Allora mi sono rimboccato le maniche e pian piano a mie spese ho reso gli scalini meno pericolosi e, soprattutto, ho bloccato il loro disfacimento"- aveva spiegato.