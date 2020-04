Terni, il Messaggero a casa tua: l'edicola di Piazza Tacito arriva anche a Cesi

E’ una delle edicole più antiche della città, I ternani la chiamano l’edicola del ”Pennone” ed è facile intuire che è quella collocata davanti alla fontana di Piazza Tacito, sulla curva che imbocca via Mazzini. “Il Pennone” ha deciso di aderire alla scelta di consegnare il quotidiano il Messaggero a domicilio.

Silvia Antonelli, amante del mare e della montagna – una naturalista, insomma - è la titolare da sei anni, insieme al fidanzato Simone Favorito, dell’edicola di Piazza Tacito.

Silvia e Simone, malgrado siano solo sei anni che gestiscono l’edicola del Pennone, non sono nuovi del mestiere.

In condizioni normali l’edicola di piazza Tacito lavora ad orario continuato. Attualmente, invece, è aperta dalle ore 8 alle 14 e dalle ore 16 alle 19 e 30. Grazie anche a loro per aver aderito alla proposta del Messaggero di consegna a domicilio, un impegno in più che, però, va a favore delle fasce più deboli della popolazione e delle persone che ancora devono finire la quarantina.

