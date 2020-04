Terni, Il Messaggero a casa tua, Ambra Baldi: «Dopo 43 anni consegneremo sempre con il sorriso»

Informazione a domicilio, Ambra Baldi, il 1 Maggio 2020 festeggerà 43 anni di carriera e guarda ancora avanti, . «Dal lontano 1973, sono proprietaria dell’Edicola-Cartoleria di Viale della Stazione n. 4 nella città di Terni - racconta Ambra - 43 anni fatti di sveglie mattutine, di preparazione del bancone con i quotidiani, in attesa dell’arrivo dei primi clienti accolti sempre con grandi sorrisi e gentilezze, di pomeriggi, aiutata dalla mamma Luciana e in seguito da mia figlia Claudia, anch’esse sempre pronte al sorriso e alla battuta, verso i nostri clienti. Clienti che in questo momento non ci hanno mai fatto mancare il loro appoggio e la loro fedeltà».

Una fedeltà ben riposta perchè l'edicola di Ambra non ha mai chiuso, nemmeno in questo periodo così difficile: «In un periodo in cui l’editoria sta risentendo della crisi pandemica, noi abbiamo voluto esserci per i nostri clienti, venendo a lavorare come ogni mattina cercando di preservarli e preservandoci attraverso sanificazioni continue del negozio, indossando mascherine e guanti previste per legge, ma mantenendo sempre il nostro spirito positivo e la gentilezza che ci ha sempre contraddistinto e sempre ci contraddistinguerà».

E Ambra ci vuole essere anche per chi è in difficoltà: «Proprio per questo, per i clienti, costretti alla quarantena, abbiamo attivato il servizio gratuito di consegna dei quotidiani e delle riviste, aderendo appieno, alla campagna di sensibilizzazione del Governo #iorestoacasa#. Quindi veniteci a trovare oppure chiamateci e noi consegneremo sempre con un sorriso, vi aspettiamo!»

Ultimo aggiornamento: 18:46

