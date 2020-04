Terni, il Messaggero a casa tua: l'edicola di Cospea in prima fila

Il Messaggero a domicilio. E’ l’idea di un gruppo di edicolanti ternani per rispondere ad una richiesta della comunità. Tra questi c’è Giuseppe Scoccione, 51 anni, ternano, che ha l’edicola, da ormai 23 anni, in via Marzabotto, al quartiere Cospea.

Un edicola storica quella di via Marzabotto. Aperta nel lontano 1985 è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento della zona.

Giuseppe Scoccione, che è sposato con la signora Rossana e ha due figli, Mattia di 22 anni e Sofia di 18 anni, svolge il suo lavoro con grande passione e amore. E ha adottato il motto " A distanza, ma vicini". E proprio per la sua esperienza e professionalità ha deciso prima di restare aperto e, successivamente, anche di aderire alla richiesta di consegnare il Messaggero a casa. Sono, infatti, le persone più fragili quelle che non possono uscire e l'edicola resta, anche in questi tempi così difficili, un punto di riferimento per il quartiere e per i clienti.

