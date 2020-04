TERNI

ORVIETO

STRONCONE

sono già sette, mentre adse ne contano tre e una pure a. Sono le edicole che consegnano. Come bene di primaria necessità, il giornale arriva a casa. Per quelli che non possono spostarsi o che prudentemente evitano ogni rischio: per loro un gruppo sempre più folto di edicole della provincia di Terni con il Messaggero ad aiutarle si mettono al servizio per la consegna diretta. Come fare? Presto detto: il lettore che ha necessità o voglia di farsi recapitare i giornali (quotidiani e/o periodici che siano) presso il proprio domicilio, potrà contattare le edicole che hanno attivo il servizio trovando i recapiti nel nostro sito oppure pubblicati quotidianamente sul giornale. Una volta individuata l’edicola più prossima la si contatta, si ordina la merce e si prendono accordi per la consegna ed il pagamento.con i suoi mezzi per espletare il servizio.- Edicola di Rita Minciarelli inrita.minciarelli@yahoo.it 3393455250- Edicola di Giuseppino Scoccione ingiuseppinoscoccione@hotmail.com 3280213673- Edicola il Pennone ingnometta_a@hotmail.it 3770800309- Edicola di Marco Peluso inmarco70top@gmail.com 3287525886- Edicola di Roberto Palladino inpalladinorob@alice.it 3203518935- Edicola di Angela Vagni inpartenzadavide@gmail.com 3461810498- Edicola di Ambra Baldi inedicola211baldi@libero.it 3454276860- Edicola di Daniela Mirabasso ind.mirabasso@libero.it 3406483175- Edicola di Ennerina Mocetti inennerina.mocetti@gmail.com 0763302797- Edicola di Salticchioli inedicola339@yahoo.it 3925748508- Edicola di Andrea Carotti incarotti.andrea82@gmail.com 3278711442