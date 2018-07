Via libera ai lavori di manutenzione della biblioteca comunale di Terni. Il Comune di Terni ha affidato i lavori con un maxi ribasso del 75% a una ditta della Toscana. A due anni dalla procedura negoziata avviata nel 2016, in seguito al distaccamento di pezzi di cornicione, presto si aprirà il cantiere per riqualificare il vecchio palazzo comunale in piazza della Repubblica. Si tratta però solo del primo stralcio dei lavori in programma per rimettere a nuovo la biblioteca comunale, interessata nei giorni scorsi da altri distaccamenti del cornicione.



Le cifre. Ammonta a 99 mila euro la cifra stanziata dal Comune a favore della ditta Toscana. Il ribasso del 75% è stato calcolato sui costi dei lavori, da una base d'asta di 33mila la ditta Toscana si è aggiudicata i lavori con un'offerta di 8mila accetta dal Comune. Il resto delle voci del progetto - oneri della sicurezza, costi della sicurezza, personale - non sono soggetti a ribasso.

