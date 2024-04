Roma, a Prati l'inaugurazione dell'aula studio Trionfale

Dopo oltre quindici anni di inutilizzo di alcuni spazi del Mercato trionfale, il 29 aprile Prati inaugura l’aula studio Trionfale ; un ampliamento della biblioteca di quartiere “Giordano Bruno”. Un progetto per i giovani che si inserisce all’interno di un disegno più vasto: quello della creazione di una rete di nuove aule studio sparse per la Capitale. Dotato di prese elettriche ed un design ordinato e funzionale, il nuovo ambiente in Via Andrea Doria metterà a disposizione 48 postazioni di lavoro ed uno spazio comune munito di divanetti ed un palco per l'organizzazione degli eventi. Un’iniziativa per favorire l’aggregazione dei ragazzi sul territorio, lo studio, la lettura e la condivisione di idee. A facilitare la ricerca e la documentazione, sarà l’accesso libero ad una rete wi-fi e la flessibilità negli orari di apertura della struttura.

A portare avanti i lavori di ristrutturazione assieme al Municipio I, è l’Istituzione Biblioteche di Roma.

Nell’attesa dell’apertura effettiva prevista per il 29 aprile, il 17 aprile alle ore 18.00 si terrà una prima presentazione alla cittadinanza in via Giannone 7. Ad introdurre e moderare l’incontro sarà il Consigliere del Municipio I e Segretario dei GD Roma 1 Alessandro Monciotti. Previsti anche la partecipazione e l’intervento: dell’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor, della Presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi, della Presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale Giulia Tempesta e all’Assessore al Commercio del Municipio I Jacopo Scatà.