Terni, in biblioteca espongono quindici giovanissimi artisti

Giovani artisti in mostra alla chiostrina della biblioteca comunale. Per i centocinquanta anni dalla nascita dell’Impressionismo l’associazione Fiore Blu ha organizzato un corso di pittura a JoyLab San Valentino, la struttura ospitata nell’ex scuola materna del quartiere che è un centro di aggregazione per bambini e ragazzi, spazio educativo ed aggregativo. Al centro JoyLab funziona anche una biblioteca e si tengono corsi di pittura, fumetto, aiuto compiti, musica. L’associazione Fiore Blu è una di quelle che collabora con il centro ed è impegnata nella promozione della cultura romena e nell’integrazione dei cittadini romeni che vivono a Terni

Al corso hanno partecipato 15 ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 13 anni.

Ecco i nomi dei giovani artisti Cristian Scobici, Elisabetta Mardare, Giulia Lichi, Elena Parlog, Alexandra Cojocaru, Elisabetta Grosu, Emma Carletti, Beatrice Scobici, Eliza Caliman, Anastacia Mardare, Elisabetta Parlog, Anastasia Panaid, Dominique Burliga, Analisa Tentis, Lorena Celmare.

La mostra, intitolata “Sotto il segno dell’Impressionismo” sarà visitabile per tutto il mese di aprile negli orari di apertura della biblioteca comunale.