A Poggio Mirteto la presentazione di un libro sui mutamenti climatici

RIETI - Incontro per la presentazione del libro "Un mutamento reversibile. La crisi climatica attraverso le Conferenze delle Parti delle Nazioni Unite", edito da Gangemalle, domani, 23 febbraio, alle 17 nella Sala Conferenze della Biblioteca comunale "Peppino Impastato" di Poggio Mirteto.

Sarà presente l'autore Roberto Venafro (nella foto) il quale dialogherà con Antonella Pilozzi, sociologa che collabora con l'Università La Sapienza nel Corso di progettazione sociale per la sostenibilità, l'innovazione e l'inclusione di genere; Pierluigi Capone, direttore della Riserva Regionale Nazzano, Tevere - Farfa; Lucio De Filippis, direttore Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi; Francesco Petracchini, direttore Istituto Inquinamento atmosferico Cnr. Modera il dibattito Giuseppe Rinaldi, in qualità di consigliere Ancitel.

I temi

Si parlerà del sistema climatico e la sua variabilità che hanno catturato l'attenzione di molti scienziati fin dalla prima metà del XIX secolo.

Inoltre le osservazioni effettuate sulle componenti chimico-fisiche del clima che hanno portato alla conclusione che alcuni gas presenti in atmosfera hanno la capacità di intrappolare il calore radiante riflesso dalla Terra, dando luogo all'effetto serra. Un fenomeno, questo, positivo per la vita stessa dell'ecosistema terrestre, ma che è diventato un problema a causa del progressivo aumento della concentrazione di tali gas in atmosfera, a partire dalla prima rivoluzione industriale con i cambiamenti climatici che oggi rappresentano la conseguenza più eclatante dell'incremento della temperatura della Terra. Temi importanti, di estrema attualità, rispetto al quale ogni occasione di approfondimento come quella di domani a Poggio Mirteto non solo è doverosa, ma necessaria per ragionare su come agire per un vero cambiamento.