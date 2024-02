Giovedì 29 Febbraio 2024, 08:21

TERNI - «Mettiamo tanto entusiasmo nel nostro lavoro ma poi ci sono questi episodi che ci scoraggiano. Credo sia necessaria un’azione di protezione nei confronti delle scuole della città perché così non è più possibile andare avanti. Oggi succede a noi, domani a un altro, ormai di fronte a questi ripetuti assalti la necessità di proteggere i plessi della città non è più rinviabile».

Teresa Assunta Fiorillo guida la direzione didattica San Giovanni. Martedì mattina ha scoperto di aver avuto la sgradita visita dei ladri che, nella notte precedente, hanno portato via un computer portatile e un televisore. Al personale della scuola il compito di fare la conta di quello che è sparito e di denunciare il furto alla polizia, che sta indagando.

La certezza è che i malviventi, dopo aver rotto una delle finestre della scuola dell’infanzia e primaria di via Liutprando, a poca distanza della Benedetto Brin, sono entrati nei locali della presidenza e hanno rubato quello che hanno trovato. Una volta presi il pc e il televisore hanno cercato pure di introdursi negli altri locali ma non ci sono riusciti, altrimenti il bottino sarebbe stato più consistente.

«Abbiamo un sistema anti intrusione ma non è stato sufficiente a fermarli - dice con amarezza la dirigente Teresa Assunta Fiorillo - il problema è che, se non si decide di intervenire in fretta sulla protezione delle scuole, la nostra rischia di rimanere soltanto una lotta contro i mulini a vento».

Nel fine settimana era toccato alla scuola dell’infanzia Le Grazie che in questo periodo, a causa dei lavori, è ospitata nella sede del plesso Matteotti. Qui sono spariti due maxi schermo di ultima generazione utilizzati da insegnanti e alunni per l’attività didattica.

Nelle scorse settimane si erano contati altri raid dei ladri alla Mazzini di via Carrara, dove sono spariti una trentina di tablet, e all’Anita Garibaldi di via primo Maggio.

Una serie di episodi che allarmano e che impongono di considerare un’adeguata sorveglianza delle scuole, prese ripetutamente di mira.

Non va meglio nelle abitazioni di Terni e dintorni, che continuano ad essere visitate dai ladri.

Nel fine settimana la polizia è intervenuta per due furti in casa tra Terni e Piediluco. Nel primo caso è stato preso di mira un appartamento di via Staderini, tra Campomicciolo e il villaggio Matteotti, nel secondo una casa di via Noceta, la strada principale di Piediluco. Il bottino è fatto di oggetti d’oro e denaro contante.

A villa Palma i residenti stanno studiando un piano contro i ladri d’appartamento dopo i tre furti messi a segno nelle ultime due settimane. Nella tarda serata di sabato era stata svaligiata una villetta di via Casagrande. I proprietari, quando sono rientrati da una cena al ristorante, hanno scoperto che erano spariti l’oro e i soldi. Analoghi i due furti dei giorni precedenti, con la gente del posto che, esasperata, si riunirà per capire come intervenire.