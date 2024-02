Terni, ladri scatenati in via Casagrande svaligiano tre villette: residenti esasperati a villa Palma

TERNI - Sono usciti di casa per andare a cena al ristorante e quando sono rientrati hanno trovato l’amara sorpresa.

La villetta di via Casagrande, a villa Palma, nella tarda serata di sabato era stata assaltata dai ladri che hanno portato via diversi oggetti d’oro e i soldi che hanno trovato nel cassetti.

Ora è allarme tra gli abitanti della zona, che nelle ultime due settimane hanno contato ben tre furti in villa, quasi tutti con modalità molto simili.

L’ultimo in ordine di tempo è quello di sabato sera.

I ladri, dopo aver forzato una finestra, sono entrati nella villetta e hanno fatto razzia di preziosi.

Ad accorgersi del furto i proprietari, che sono rientrati intorno alla mezzanotte. La casa a soqquadro, l’oro di famiglia sparito e il solito copione con l’arrivo sul posto della squadra volante per le indagini mirate a dare un nome ai ladri.

La certezza è che via Casagrande, che si trova sopra all’hotel Garden, dove ci sono una serie di villette a schiera facilmente raggiungibili dalla superstrada, in questi giorni è nel mirino dei ladri d’appartamento.

Nelle ultime due settimane sono stati messi a segno altri due furti e sono state svaligiate case che si trovano a qualche metro di distanza dalla villetta che è stata assaltata nella serata di sabato tra le otto e mezzanotte.

Analoghi i due furti dei giorni scorsi. In un caso i malviventi sono entrati dopo cena. Dopo aver forzato due finestre si sono intrattenuti a lungo nelle stanze a caccia del bottino. Anche questa volta hanno portato via oggetti d’oro. Il terzo furto invece è stato consumato nel tardo pomeriggio.

Oltre all’oro e ai soldi dalla villetta è stata portata via anche una macchinetta da caffè che i proprietari avevano in comodato d’uso.

La gente del posto è esasperata e sta cercando di organizzarsi per far fronte ai raid dei ladri. «Anni fa avevamo la sorveglianza privata - dice una donna che abita a due passi dalle villette svaligiate - ora dobbiamo correre ai ripari in qualche modo».

I residenti hanno in programma una riunione per capire come intervenire. Sotto la lente la scarsa illuminazione e la mancanza della videosorveglianza. Qualcuno, per proteggere le proprie case, pensa anche di organizzare le ronde.

I ladri non risparmiano i negozi. Sabato mattina la volante ha bloccato una coppia di ladri che aveva messo a segno un furto nel negozio Tigotà di corso Tacito. I movimenti dei due, che si aggiravano tra gli scaffali del negozio e avevano nascosto nelle borse diversi prodotti cosmetici, sono stati notati dal personale del negozio che ha dato l’allarme. Sul posto la polizia, che ha fermato la coppia e recuperato la merce rubata.