Terni esulta per le frecce di Sabrina Vannini che centrano due ori europei

Campionati europei felici anche per la città di Terni, nel tiro con l'arco e nella specialità 3D. Un'atleta del gruppo Arcieri città di Terni ha infatti sbancato al torneo continentale di San Sicario, sulle Alpi piemontesi, grazie a una propria atleta vincitrice di ben due medaglie d'oro e un altro tesserato che ha colto un bronzo. Sabrina Vannini, padovana ma tesserata per la società dilettantistica di tiro con l'arco di Terni, ha vinto sia nella specialità individuale che nella gara a squadre mista. La terza medaglia per i colori della città umbra, quella di bronzo, è stata conquistata in campo maschile da Nicola Kos. Nella competizione individuale femminile, nella specialità consistente nel tiro a bersagli tridimensionali raffiguranti degli animali, il trionfo di Sabrina Vannini è arrivato nella finale disputata contro Michela Donati, della società marchigiana Sagitta Arcieri Pesaro. Il successo è arrivato con il punteggio conclusivo di 38-26. Nei suoi quattro tiri a disposizione, la vincitrice ha piazzato tre colpi da 10 punti e uno da 8. Nella finale mista a squadre, in coppia con Fabio Pittaluga dell'Associazione Genovese Arcieri, l'azzurra ha colto la sua seconda vittoria personale grazie al successo ai danni della coppia austriaca Weinberg - Grunsteidtl. Finale tiratissima, finita 63-61 per la coppia mista italiana e vinta in rimonta dopo un avvio difficile nei primi tiri. Il bronzo di Nicola Kos, invece, è arrivato nella gara maschile Over 20. «Le tre medaglie conquistate - commenta il presidente degli Arcieri Terni, Stefano Tombesi - hanno portato nuovo lustro alla nostra società». Poi, il massimo dirigente annuncia un nuovo ingresso: «Sono orgoglioso di comunicare che è entrato a far parte della nostra squadra di Compound Federico Pagnoni. Dopo Lorenzo Gubbini, abbiamo messo a segno un altro colpo. La nostra volontà è chiara ed è quell di puntare, nel prossimo futuro, anche sull’arco ricurvo».