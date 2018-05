di Andrea Rosati*

«E’ notizia di questi giorni che i Cinque Stelle, che si ergono a paladini della legalità e del rinnovamento, stanno cercando aiuti in chi è legato fortemente alla deriva cittadina, vedi il mondo cooperativistico collegato alle amministrazioni comunali precedenti, nonostante le dichiarazioni di fuoco fatte tra i due gruppi sino a pochi giorni fa: viva la coerenza! Noi di Prima Terni non siamo abituati alle strategie dei partiti e ci stupiamo davanti a chi, con giochetti di questo tipo, ha contribuito a ridurre Terni così male. Responsabili sono certi atteggiamenti opportunistici, senza coerenza e lontani dal considerare i servizi ai cittadini come l’obiettivo finale di tutte le attività. D’altra parte quelle cooperative che si preoccupano di mantenere le posizioni di forza assunte nel passato cedendo alle lusinghe del “partito della novità” non dimostrano né forza né soprattutto coerenza. Se questi sono i giochi dei partiti, noi di Prima Terni siamo orgogliosi di essere al contrario una lista civica senza appoggi partitici e siamo convinti che i cittadini questo lo hanno capito. In tanti oggi ci sostengono perché sono stanchi dei bluff attuati dai partiti. Il nostro è un servizio civile per Terni».



*Candidato sindaco della lista Prima Terni

