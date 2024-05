Terni, un concorso per le scuole sull'arte di fare gentilezza

Bambini e ragazzi racconteranno la gentilezza con temi, filastrocche e racconti, con disegni, foto, fumetti, quadri e spot sociali. L’hanno raccontata grazie al bando, promosso dal Centro socio culturale Quartiere Polymer e dall’associazione SOS Soccorso Opere Sociali, in collaborazione con il Cesvol Umbria e il Comune di Terni, per stimolare una riflessione sul valore individuale e collettivo di questa attitudine verso l’altro e dare centralità al protagonismo delle nuove generazioni, per contribuire alla

formazione di cittadini consapevoli, responsabili e soggetti attivi del mutamento sociale.

Al concorso parteciperanno gli studenti delle direzioni didattiche San Giovanni e Don Milani e dell’istituto comprensivo Marconi.

Appuntamento venerdì 24 maggio, alle 17, al centro sociale quartiere Polymer di via Narni, con la presentazione del progetto, illustrato dal presidente Marcello Bizzotti, da Laura Brignone di

Ancescao, Maura Satolli referente scuola del centro Polymer e Silvia Camillucci, coordinatrice del Cesvol Umbria.

Sarà presente con la sua testimonianza Alexander Bani, 11 anni, di Città di Castello, nominato dal presidente, Sergio Mattarella, Alfiere della Repubblica per la sua solidarietà e l’amicizia dimostrata nei confronti di un bambino ucraino in fuga dalla guerra.

Alexander si è improvvisato mediatore culturale per favorire l’inserimento del nuovo amico e compagno di banco e gli «ha permesso di ritrovare - si legge nella motivazione del Quirinale - quel senso di normalità che le difficoltà e i traumi conseguenti alla fuga dal suo Paese avevano compromesso».

Gli elaborati scelti dalla giuria riceveranno in premio un buono acquisto del valore di 200 euro da utilizzare per materiale a sostegno delle attività didattiche delle classi che hanno preso parte al concorso.