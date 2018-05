di Sandro Corsi*

« In riferimento alle considerazioni esposte da Andrea Rosati è bene far osservare quanto la cooperazione sociale contribuisca con le proprie centinaia e centinaia di soci-lavoratori all'economia locale,alla diffusione di servizi essenziali verso le persone più fragili ed all'incremento significativo di investimenti in beni comuni altro che "deriva ternana". Sarebbe ridondante ripetere che da oltre 38 anni la cooperazione sociale della nostra città ha collaborato con tutte le amministrazioni che si sono succedute compresa quella di centro-destra guidata da quel gran gentiluomo del prof.Ciaurro ma evidentemente non lo e' visto l'ostentato neofitismo del nostro interlocutore.Infine se il candidato Rosati vuol lusingarci di un incontro ne saremmo ben lieti visto anche il nostro recente impegno nella cooperazione sociale agricola e ciò in ragione delle riconosciute ed eccellenti,queste si,competenze in qualità di agronomo specializzato nel miglioramento genetico degli ovini » .



*Dirigente cooperazione sociale





Mercoled├Č 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:13



