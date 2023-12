Terni, detenuto si rifiuta di entrare in cella e passa la notte sopra un frigorifero

TERNI - Non voleva rientrare in cella una volta terminato il lavoro e quando il poliziotto gli ha detto che non c'erano alternative si è messo a dormire sul frigorifero nel corridoio della sezione lavoranti della media sicurezza.

Le gesta del detenuto marocchino, in cella per furto e spaccio di droga, hanno messo a dura prova i nervi della penitenziaria, con un solo agente che nella notte doveva vigilare due piani per la carenza di personale.

A denunciare l'ennesima notte di tensione a Sabbione è Fabrizio Bonino del Sappe: "La situazione è ad alto rischio.

Durante la notte un altro detenuto è stato accompagnato in infermeria per un malore e considerando che, specialmente nei turni notturni l'intero istituto è vigilato con un esiguo numero di poliziotti, si è operato ben al di sotto dei livelli minimi di sicurezza".

Per il segretario generale del Sappe, Donato Capece “la situazione penitenziaria è sempre più critica. Nessuna indulgenza verso chi aggredisce i nostri poliziotti. In questo senso - aggiunge - va nella giusta direzione il nuovo decreto sicurezza del Governo, là dove prevede proprio un inasprimento di pena per i detenuti che aggrediscono il personale della penitenziaria durante la permanenza e l’espiazione di pena in carcere. Ora però vogliamo vedere i fatti, anche sul fronte delle annunciate espulsioni dei detenuti stranieri ristretti in Italia”.