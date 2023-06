Terni città cinematografica, Max Nardari la sceglie per girare il film "Amici per caso"

TERNI – Terni sempre più città cinematografica. Max Nardari la sceglie per girare alcune scene del suo ultimo film “Amici per caso”. Una pellicola prodotta dalla Reset Production di Nardari - con produzione esecutiva della casa cinematografica umbra Ph Neutro Film e l’organizzazione di Sara Paolucci - che uscirà nelle sale cinematografiche a San Valentino 2024. Il set si snoderà tra Villa Ronchini, Villa Centurini e Piazza Tacito.

Ecco, nella città dell’acciaio e delle acque, intorno monumento simbolo di sviluppo industriale, Nardari girerà un’importante scena in notturna con tutti ballerini umbri. Tra gli attori il figlio di Giorgio Tirabassi, Filippo (popolare per aver partecipato a “Tutto può succedere”), e Filippo Contri (tra le sue serie tv c’è "Vita da Carlo" con Carlo Verdone). In scena gli umbri Giulia Schiavo di Orvieto (tra i suoi film "Sotto il sole di Riccione" e la serie Netflix "Skam Italia") e Mirko Frezza di Spoleto (protagonista della quarta stagione della serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini ovvero "Rocco Schiavone"). Nei dintorni della fontana monumentale dello Zodiaco, nei ristoranti o a fare shopping, fino all'8 luglio a Terni si potranno incontrare anche icone degli anni Novanta come Marina Suma, Daniel McVicar (Clarke Garrison nella soap "Beautiful"), Rocco Fasano e Beatrice Bruschi (entrambi nel cast di "Skam Italia"). «Questo film – afferma Max Nardari - racconta la storia di due ragazzi, uno gay e l’altro omofobo, interpretati da Filippo Tirabassi e Filippo Contri, apparentemente diversi tra di loro, che si ritrovano a convivere.

Con il tempo impareranno ad apprezzarsi, ad aiutarsi e andare oltre le apparenze. È un ‘buddy movie’, una commedia dove viene celebrata l’amicizia e non l’amore, rifacendoci alla più alta commedia francese».