Antonella Ruggiero, la voce dei Matia Bazar, al Clt di Terni

TERNI - La voce dei Matia Bazar al parco del Clt. Le “Vacanze romane” di Antonella Ruggiero presentate dall’icona della musica italiana venerdì 30, alle ore 21, in via Muratori. Un concerto straordinario organizzato dal Circolo lavoratori Terni di Ast. A quarant’anni dall'uscita della canzone che l'ha consacrata al pubblico, l’artista genovese è a Terni con i brani portati al successo nel corso degli anni, alcuni tratti dal periodo con i Matia Bazar (1975-1989) e altri da quello relativo alla sua attività solistica (1996-2022): nell’ottobre del 1989 Antonella Ruggiero decide di abbandonare il gruppo e le scene per dedicarsi ai suoi interessi umani ed artistici sperimentano diversi modi di fare e intendere la musica. Al Clt anche una selezione di brani di musica sacra e dall’album “Souvenir d’Italie” composti dal 1915 al 1945 che Antonella Ruggiero ha recuperato e valorizzato in chiave jazzisitica (“Souvenir d’Italie” è un progetto musicale del 2007 e l'album contiene anche il brano “Canzone fra le Guerre” presentato a Sanremo lo stesso anno, con una versione a cappella con il Coro di Sant’Ilario e il Coro Valle dei Laghi). Antonella Ruggiero sarà acompagnata dalla fisarmonica di Renzo Ruggieri.