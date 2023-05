Terni, in biblioteca si presentano le nuove scoperte sull'antico Egitto

Venerdì 5 maggio alle 17, presso il Caffè letterario della biblioteca comunale, la sezione ternana del Gruppo Archeologico del Dopolavoro Ferroviario, organizza una conferenza con Massimiliana Pozzi Battaglia, egittologa e vice direttore dell’università di Milano; la studiosa illustrerà le ultime scoperte di una grande civiltà, quella dell’Antico Egitto. Massimiliana Pozzi parlerà dei “Nuovi scavi in Egitto : l’Egyptian Italian Mission at West Aswan ,la scoperta di una vasta necropoli”. Si tratta di una scoperta nata da un intervento di scavo di emergenza in seguito alla segnalazione di possibili scavi clandestini nella zona. Per fermare sul nascere questi episodi il ministero delle Antichità egiziano ha avviato una campagna di scavi regolari coinvolgendo l’università di Milano in un’attività di ricognizione, monitoraggio, scavo della necropoli. L’area indagata nel 2019 è di circa 20 mila metri quadrati, ma l’estensione della necropoli è giudicata molto più ampia.

«Una civiltà, quella egiziana, la cui passione ha segnato la storia del nostro paese lungo i secoli, tanto da diventare il luogo dove incredibilmente si concentrarono un numero infinito di meraviglie storiche e culturali le cui tracce si rivelano sempre indelebili e meravigliose», tengono a sottolineare gli organizzatori.

La partecipazione all’incontro è gratuita.