Terni, in biblioteca alla scoperta dei tesori dei piccoli borghi antichi

Due gli appuntamenti di questa settimana organizzati in biblioteca, per gli appassionati dei borghi del ternano. Martedì 28 il via è fissato alle 16.30; si parte alla scoperta di Arrone e Castedilago, l’incontro si inserisce nell’ambito del ciclo di eventi intitolati “Amici in Comune e amici fuori dal Comune”, organizzato dalla sezione di storia locale della biblioteca. A guidare tra i tesori nascosti saranno Mario Petralla appassionato e conoscitore di storia locale e Ivano Grifoni, uno dei maggiori rappresentanti della poesia dialettale ternana.

Il 30 marzo alle 17, sempre in biblioteca, sarà la volta della presentazione del libro “Val di Serra”, di Marco Barbarossa e Silvio Sorcini che hanno anche dato vita a pagine facebook e siti per diffondere la conoscenza della Val di Serra. Si tratta di un territorio compreso tra i crinali dei monti Martani, a sud-ovest e i monti Acetella, Calvo e Cecalocco ad est; la Val di Serra è un corridoio naturale tra Terni e Spoleto disseminato di piccoli paesi con le caratteristiche torri di guardia. Si parte da Rocca San Zenone per arrivare ad Acquapalombo, Appecano Collegiacone, Poggio Lavarino, Giuncano (Scalo), Polenaco, Porzano, Giuncano, Pracchia, Titurano, Battiferro, Cecalocco. Tutto il territorio della Valserra, eccezion fatta per Battiferro, Cecalocco e Rocca San Zenone, era compreso nel feudo delle Terre Arnolfe. Pur trovandosi nel comune di Terni, la Valserra appartiene all’Arcidiocesi di Spoleto, ad eccezione di Rocca San Zenone che fa parte della diocesi di Terni.

La Valserra non è solo ricca di testimonianza del passato, per la qualità della biodiversità presente è stata riconosciuta, a livello europeo, come un Sito di importanza comunitaria ed anche come una Zona Speciale di Conservazione.