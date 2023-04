Terni, all'Archivio di Stato convegno su Felice Barnabei, l'archeologo che fu il primo a battersi per la tutela dei beni culturali

All’Archivio di Stato convegno sull’archeologo Felice Barnabei, l’occasione è offerta dalla ricorrenza del centenario della nascita.

Venerdì 21 aprile alle ore 16.00, presso l’Archivio di Stato di Terni a palazzo Mazzancolli in via Cavour, si terrà il convegno sull’insigne archeologo Felice Barnabei , direttore delle Antichità e Belle Arti, fondatore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e antesignano nella lotta per la tutela dei beni culturali in Italia. Al Convegno, promosso dal Il Punto, centro ternano di cultura e dal Gruppo Archeologico Dfl, dopolavoro ferroviario di Terni, interverranno Maria Paola Guidobaldi, curatrice del Museo di Villa Giulia, e gli archeologi Marco Pacifici e Maria Anna De Lucia, che illustreranno le figure di due notevoli archeologi umbri, collaboratori del Barnabei: il conte Adolfo Cozza di Orvieto e l’ingegnere Raniero Mengarelli di Lugnano in Teverina. Parteciperà Giuseppe Pennacchia, discendente di Felice Barnabei, autore della prima biografia completa dell’illustre archeologo, che fu deputato del Regno d’Italia per cinque legislature.