Terni. Avis e Usl 2 invitano a donare sangue: domenica 16 ambulatori aperti all'ospedale di Narni A Foligno in campo anche l'esercito

Sangue e plasma sono sempre più preziosi e ricercati, per tale motivo ripartono le iniziative ad invogliare la gente a donare, nell'ambito della campagna regionale promossa in collaborazione con l'Avis, con l'impegno delle Usl Umbria 2, del servizio Immunotrasfusionale e dei centri di raccolta attivi in tutto il territorio. Domenica 16 aprile, si può donare al centro raccolta dell'ospedale di Narni mentre nei giorni scorsi sono state organizzate importanti iniziative a Foligno e a Spoleto oltre che a Terni dove hanno donato anche i giocatori della Ternana. Al "san Giovanni Battista" di Foligno una delegazione di 34 militari dell'Esercito Italiano, guidati dal generale Vincenzo Spanò, comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito, si è recata al Servizio Immunotrasfusionale per una nuova donazione di gruppo (una iniziativa analoga si è svolta il 17 giugno 2022). Ad accogliere i militari la dottoressa Marta Micheli, responsabile del Sit dell'azienda sanitaria Usl 2 e il presidente dell'Avis di Foligno Emanuele Frasconi che hanno rivolto loro un sentito ringraziamento per la sensibilità ancora una volta dimostrata, per l'impegno civile e la costante collaborazione con la città e con l'ospedale. «A Foligno i dati di inizio 2023 sulla raccolta di sangue intero sono positivi, si punta a rafforzare la campagna di raccolta del plasma centrando l'obiettivo delle mille donazioni» come spiegato dalla dottoressa Micheli. L'altra iniziativa si è tenuta la scorsa settimana a Spoleto. Il sit Usl 2 ha organizzato una giornata informativa presso la scuola di Polizia per definire, con l'associazione “Donatorinati della Polizia di Stato” delle donazioni programmate presso l'ospedale "san Matteo degli Infermi" a Spoleto. Un lavoro costante e capillare, in tutto il territorio di competenza, per combattere la carenza di sangue e plasma di questo periodo e raggiungere la piena autosufficienza.