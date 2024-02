Terni, consegnata al circolo della scherma la sedia per gli atleti paralimpici: un dono del Club Terni Host

Terni- Si è svolta ieri mattina al palazzetto della scherma Waro Ascenzioni la cerimonia di consegna della sedia per la scherma paralimpica. "Questo momento-reso possibile grazie alla donazione del Club Terni Host Interamna San Gemini, Norcia, San Valentino e Narni al Circolo Scherma Terni- rappresenta un simbolo tangibile della solidarietà e del sostegno che caratterizzano la nostra comunità", ha detto Alberto Tiberi, presidente del circolo.

La formalità della consegna è avvenuta simbolicamente il 1 ottobre scorso, ma ieri si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna, con la presenza dell’atleta David Spiga e del maestro Daniele Anile, figure di spicco nell’ambito della scherma paralimpica. A rappresentare il Club Terni Host, il presidente Cesare Di Erasmo, insieme ad alcuni membri. Di Erasmo ha sottolineato l’importanza del gesto affermando: "Per noi è un piacere poter fare questo dono. I fondi sono creati dalle quote dei soci, tutto ciò che è stato fatto quindi è a nome di tutti i soci. Non capita sempre di essere così uniti per le donazioni, questa proposta è stata interessante per l’ arricchimento della comunità totale. In un giorno siamo riusciti a realizzare il tutto".

L’atleta Spiga ha voluto ribadire l’importanza della donazione nel promuovere l’accessibilità allo sport paralimpico, dichiarando che "la carrozzina è fondamentale per un allenamento più completo e professionale. Questo circolo ha una storia alle spalle molto importante e io sono onorato di far parte di questa famiglia".

Il presidente Tiberi ha concluso: "Si parla sempre di integrazione, ma bisogna anche avanzarla in fatti. Noi lo facciamo e vediamo una risposta degli atleti molto buona. I ragazzi sono equilibrati, c’è la crescita, l’inclusione e la voglia di fare sport tutti insieme. Inoltre con la ristrutturazione del circolo abbiamo cercato di adattare sempre di più la struttura alla fruibilità da parte degli atleti paralimpici: quattro bagni per disabili, due accessi per le sedie a rotelle e la rampa in acciaio per entrare in pedana".

