La Takeda dona agli studenti dello Jucci un un microscopio ottico di alta qualità

RIETI - Lunedì 19 febbraio, il Dirigente Scolastico del Carlo Jucci ed i referenti del laboratorio scientifico della sede centrale sono stati accolti dall’Amministratore Delegato della Takeda Manufacturing Italia Spa di Rieti, e dal suo staff, per la donazione, agli studenti del Liceo Scientifico, di un microscopio ottico di alta qualità.

Durante il piacevole incontro, si è discusso su quanto l’uso di adeguate e sempre più performanti strumentazioni laboratoriali non solo sia di supporto al processo di apprendimento in generale, ma possa stimolare, in modo ancor più significativo, la curiosità e l’interesse degli allievi verso studi scientifici superiori.

L’implementazione costante delle dotazioni dei laboratori scolastici rappresenta, infatti, un investimento fondamentale per una istruzione di qualità; la sinergia fra il territorio, le eccellenze locali e la scuola è cruciale per ottimizzare e rendere sempre più efficace l’azione formativa che la scuola intraprende quotidianamente.

Rendendo più accattivante l'ambiente di apprendimento scolastico, si dà linfa vitale all’intero processo di formazione e orientamento nelle tanto richieste discipline Stem, esaltandone la dimensione laboratoriale e sperimentale.

Il Dirigente Scolastico del “Carlo Jucci”, nel ringraziare la Takeda Spa per la donazione del prezioso strumento di lavoro, conferma la personale disponibilità ed il grande entusiasmo nell’ avviare, in un futuro prossimo, una collaborazione con tale eccellenza reatina attraverso la realizzazione di percorsi di approfondimento da inserire nel curriculum dell’Istituto, dall’alto valore scientifico ed orientativo, in sinergia con i docenti del Liceo.