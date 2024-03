Pamela Valerio, mamma di 6 figli si sente male durante i colloqui a scuola: morta a 43 anni. Donati gli organi

L'ultimo gesto d'amore - donare gli organi - rappresenta la bellezza e l'apertura alla vita che ha sempre caratterizzato l'esistenza di Pamela Valerio, morta a 43 anni dopo un malore improvviso, dieci giorni fa, che l'ha colta mentre era impegnata a scuola per i colloqui per uno dei suoi sei figli.

Madre di 6 figli muore dopo il malore durante i colloqui

Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, dove la donna viveva, è sotto choc per l'improvvisa scomparsa della giovane mamma, colpita da arresto cardiaco il 12 marzo, subito soccorsa dal personale della scuola Verzella di Città Sant'Angelo e ricoverata all'ospedale di Pescara dove purtroppo è morta mercoledì, nel reparto Rianimazione, nonostante tutte le cure per salvarle la vita.

Donati gli organi

Il marito Corrado Simoni ha acconsentito all'espianto degli organi come voleva Pamela, originaria di Foggia, neocatecumenale e catechista con un particolare impegno nelle preparazioni matrimoniali delle giovani coppie. Un gesto di profondo amore e generosità, la donazione, che restituisce speranza a tre persone in lista d'attesa per un trapianto. Sono stati prelevati fegato, andato al San Camillo di Roma, e reni trasportati a Torino, per essere subito trapiantati.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per il marito e i figli.

I funerali sono in corso al Pala Deen Martin di Montesilvano, officiati da don Emilio Lonzi.