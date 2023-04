Terni, liste d'attesa: oltre 30mila le prestazioni non soddisfatte.E i sindacati scendono in corteo

EMBED





Cigl, Cisl e Uil sono tornati in piazza per manifestare contro «una sanità che viene purtroppo di volta in volta smembrata». Ne sono un esempio le interminabili liste di attesa. Si contano fra le 30.000 e le 35.000 prestazioni non soddisfatte. Ma anche l’ospedale di Terni non gode di buona salute, per non parlare dell’organico sempre più impoverito. Nel video di Claudia Sensi le dichiarazioni di Fabio Benedetti segretario della Uil Umbria, Claudio Cipolla segretario della Cgil di Terni e Riccardo Marcelli segretario della Cisl Umbria.