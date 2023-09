Mercoledì 13 Settembre 2023, 00:55

TERNI - L’assalto all’ennesimo bar va in scena alle 4 di martedì mattina e dura otto minuti.

Stavolta i malviventi, “armati” come in passato degli strumenti del mestiere, prendono di mira il bar Cardinale di via Ternana, ad Acquavogliera, tra Terni e San Gemini.

Il colpo dura otto minuti. I ladri, dopo aver forzato la porta d’ingresso, arraffano decine di pacchetti di sigarette. Poi si dirigono alla cassa, che ha la chiave inserita. Invece di aprirla la caricano di peso e se la portano via con dentro i 500 euro dell’incasso.

Scatta subito l’allarme collegato con le forze dell’ordine e sul posto in pochissimi minuti arrivano i carabinieri.

Iniziano le indagini, gli investigatori acquisiscono e visionano le immagini delle telecamere esterne che hanno ripreso i malviventi al lavoro.

Si tratta di gente esperta, che si è preoccupata di nascondere il volto e ha indossato i guanti.

«A quell’ora dovevo aprire il bar - racconta una delle dipendenti - per fortuna ho tardato dieci minuti. Sarei entrata come ogni mattina dall’ingresso posteriore e me li sarei trovati davanti, sinceramente non so come sarebbe potuta finire».

Per il Cardinale Cocktail Bar è il secondo furto in pochi mesi. Il bar era chiuso per lavori di ristrutturazione e doveva riaprire nel mese di aprile. Nel locale c’erano le sigarette residue della gestione precedente. Anche quella notte sparirono nel nulla per opera di ignoti.

I carabinieri stanno indagando a ritmo serrato per tentare di dare un nome agli autori del colpo.

Si cercano collegamenti con recenti episodi analoghi andati in scena in vari punti della città.

L’ultimo in ordine di tempo a ferragosto, alle 4 di mattina, quando una banda di ladri ha assaltato il bar tabaccheria myCoffee di via del Centenario, a borgo Rivo. Portando via di peso la cassa con dentro 500 euro in contanti e qualche pacchetto di sigarette.

Un colpo messo a segno con modalità molto simili a quelle utilizzate dalla banda che dieci giorni prima aveva svaligiato il bar tabaccheria di viale Borzacchini.

Sui due furti seriali le indagini della squadra mobile ternana, convinta che a colpire sia stata la stessa banda.

Anche l’assalto al bar myCoffee, come era successo il 5 agosto durante il colpo ai danni del bar tabaccheria di Anna Margaritelli, è stato immortalato dalle telecamere del locale. Le analogie dei furti messi a segni nel giro di poco più di un mese fanno pensare a una banda esperta e organizzata, cui gli investigatori stando dando la caccia.