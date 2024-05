Terni, a Santa Maria Regina concerto del quartetto Lieber'Arco

Sabato 25 maggio alle 21, nella chiesa di Santa Maria Regina concerto del quartetto d’archi Lieber’Arco.

Il programma propone brani, tra i più belli, scritti per questo organico da Felix Mendelsshon e Franz Schubert ed una chicca rappresentata dal quartetto in re minore di Giacomo Puccini; si tratta di un lavoro giovanile composto quando Puccini era ancora uno studente del conservatorio di Milano, due studiosi, Dieter Schicking e Wolfgang Ludewig hanno riunito queste composizioni scolastiche in un quartetto completo ottenendo una ricostruzione del tutto plausibile del lavoro di Puccini.

Il concerto è organizzato dall’associazione Damiano per l’Ematologia che con questa iniziativa vuole ricordare Eva, socia fondatrice del gruppo. L’ingresso è libero, eventuali offerte raccolte andranno in favore della casa famiglia ”Andreoli-Virili” che accoglie donne con figli, o donne sole, che si trovan in situazioni di emergenza.