Finale playout: la Ternana viene travolta dal Bari e torna in serie C

Terni - Dopo tre anni di serie B, la Ternana retrocede. Nella partita che vale un campionato, i rossoverdi vengono sconfitti dal Bari per 3-0. Non bastano i 12 mila spettatori a sospingere i calciatori che rispetto ad una settimana fa, sbagliano probabilmente l'approccio, consentendo a Di Cesare di segnare il gol del vantaggio al secondo minuto di recupero. Rete bella per il capitano che festeggia così i 41 anni di età. Nella ripresa la formazione di Roberto Breda accusa il colpo e nostante i cambi subisce le reti di Ricci e Sibilli.

Troppo poco per salvarsi.

TERNANA-BARI 0-3

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi (32’ st Dionisi); Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (1’ st Raimondo), Carboni (12’ st De Boer); Pereiro, Distefano. All. Breda.

A disp. Vitali, Franchi, Bonugli, Zoia, Sorensen, Ferrara, Viviani, Labojko, N’Guessan

Bari (3-5-2): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari; Dorval (42’ st Matino), Maita (42’ st Acampora), Maiello (12’ st Lulic), Benali, Ricci; Sibilli (42’ st Puscas), Nasti (23’ st Morachioli). All. Giampaolo. A disp. Brenno, Bellomo, Achik, Zuzek, Akpa-Chukwu, Colaniguli, Aramu

Arbitro: La Penna di Roma 1

Reti: pt 47’ Di Cesare; st 6’ Ricci, 20’ Sibilli

Note: spettatori 11.483 per un incasso di euro 147.743. Espulso 33’ st Bellomo dalla panchina. Ammoniti Maita, Maiello, Dalle Mura, Lucchesi, Acampora, Luperini per gioco falloso, Nasti per comportamento non regolamentare. Angoli 2-8 per il Bari. Recupero tempo pt 2’, 6'