Venerdì 24 Maggio 2024, 08:44

PERUGIA - Dieci colpi in quattro mesi, più di 80mila euro di bottino e la fuga all'estero già pianificata per spenderli. Ma le telecamere beffano gli incubi delle tabaccherie e in quattro finiscono in manette e poi in carcere.

La polizia di Stato ha eseguito infatti un provvedimento di fermo emesso dalla procura diretta da Raffaele Cantone nei confronti di una banda di cittadini albanesi, tra i 39 e i 24 anni, considerati dagli inquirenti gravemente indiziati dei furti aggravati in diversi esercizi tra l'Umbria, la Toscana e le Marche negli ultimi mesi. Secondo i risultati delle indagini della squadra mobile di Perugia, i quattro albanesi sarebbero proprio gli esecutori materiali dei raid in tabaccherie ed esercizi commerciali di Perugia (con quattro assalti tra il 10 marzo, il 24 aprile, il 19 e 20 maggio), Gubbio (due colpi ad aprile), ma anche Porto San Giorgio (un furto il 26 marzo), Fabriano (il 18 maggio) e anche un tentativo di furto a Cortona il 3 maggio. A cui si aggiunge il colpo da cui sono arrivati i primi indizi a carico della banda. Le indagini della Mobile, diretta da Maria Assunta Ghizzoni, sono partite lo scorso febbraio, quando – secondo le accuse – due degli indagati avrebbero assaltato una tabaccheria a Bastia. Dopo aver forzato la saracinesca, si sono introdotti all'interno del locale asportando un piccolo tesoro di gratta e vinci e ben settemila euro in contanti. Ma è proprio qui che la banda si è fatta beccare, facendo puntare il mirino degli investigatori sui quattro malviventi. La visione dei filmati di videosorveglianza di cui era dotato l'esercizio commerciale, infatti, insieme agli ulteriori accertamenti svolti subito dopo il colpo, hanno consentito ai poliziotti della Mobile di risalire all'identità dei primi due cittadini albanesi. A cui si sono aggiunti gli altri due complici nel prosieguo degli accertamenti, ritenuti tutti coinvolti dagli investigatori negli assalti.

In particolare, i quattro sarebbero stati molto organizzati, una vera banda e non sprovveduti improvvisati. Con i colpi pianificati e studiati in ogni dettaglio, prima di entrare in azione: «Ognuno con compiti ben definiti – spiega il procuratore capo Raffaele Cantone in una nota - di cui uno con incarico di "palo" dopo aver individuato attraverso sopralluoghi le tabaccherie da derubare, di notte - utilizzando quasi sempre strumenti da scasso - si sarebbero introdotti al loro interno asportando gratta e vinci, tabacchi, sigarette elettroniche e contanti». Per un valore totale del bottino di ben 82.804 euro.



Ma non solo. Perché i quattro dopo gli ultimi colpi della scorsa settimana, addirittura tre in tre giorni consecutivi tra Fabriano e Perugia, secondo quanto raccolto dagli investigatori, erano già pronti alla fuga. Pronti a lasciare l'Umbria e l'Italia per godere lontano della refurtiva. In base agli elementi acquisiti, una volta identificati tutti gli indagati, risultati senza fissa dimora e con diversi precedenti, è emersa infatti «la volontà dei quattro di lasciare il territorio italiano – conferma ancora Cantone - e al fine di evitare il pericolo di fuga, si è ritenuto necessario emettere un decreto di fermo». La banda è stata rintracciata in una struttura ricettiva di Perugia e sottoposta a perquisizione personale e domiciliare: all'interno della camera, i poliziotti hanno trovato 1.500 euro in contanti, telefoni e altro materiale utilizzato per i raid, tutto sequestrato. I quattro, dopo la convalida del provvedimento da parte del gip, sono finiti nel carcere di Capanne.