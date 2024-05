Terni, uno spacca la gomma l'altro ruba marsupi e borse dal sedile: la polizia indaga sui quattro assalti nei parcheggi dei centri commerciali

TERNI - Uno spacca le gomme delle auto in sosta col pugnale e poi finge di aiutare i proprietari, l’altro è pronto a portar via borse e marsupi appoggiati sui sedili.

Almeno quattro gli episodi andati in scena in questi giorni in varie zone della città.

Le vittime sono persone che lasciano l’auto nel parcheggio di supermercati e centri commerciali e che, oltre ai danni provocati agli pneumatici, perdono denaro, bancomat, chiavi e documenti.

L’ultimo episodio martedì mattina in un parcheggio di via del Maglio, a Maratta. La vittima è un ternano che, dopo un’assenza di dieci minuti, ha ritrovato la propria Jeep con la gomma tagliata e poi ha visto sparire il borsello con soldi ed effetti personali.

«Ho fatto la spesa e quando sono tornato in macchina e l’ho messa in moto ho sentito che il pneumatico anteriore destro era a terra. In quel momento - racconta - un giovane è sceso dalla macchina parcheggiata davanti alla mia, mi ha avvisato che avevo bucato e ha fatto finta di volermi aiutare. Mi ha pure indicato il punto in cui era stata tagliata con un pugnale. Sono sceso dalla Jeep e mi sono messo a cambiare la gomma ma prima di iniziare ho lasciato il borsello sul sedile. Quando ho finito sono risalito in macchina e mi sono accorto che il borsello non c’era più.

Dentro il portafogli con 150 euro in contanti, i documenti, il bancomat, la chiave elettronica dello scooter. Non ho potuto fare altro che chiamare la polizia».

Gli investigatori della questura stanno indagando su questo e su altri episodi messi in atto con le stesse identiche modalità.

Nel caso di via del Maglio non possono contare sulle immagini della videosorveglianza perché le telecamere, che erano puntate sulla Jeep presa di mira, pare non fossero funzionanti.

Nelle stesse ore nel parcheggio di via del Maglio è stata tagliata col pugnale anche la gomma di una Toyota di proprietà di tre ragazzi stranieri. A loro è andata meglio perché, non avendo la ruota di scorta, sono stati costretti a chiamare un gommista e non hanno dovuto lasciare i marsupi sui sedili per essere più liberi nelle operazioni di sostituzione dello pneumatico.

In questi giorni la stessa scena si è ripetuta per un paio di volte nel parcheggio del centro commerciale di Cospea e di fronte a un supermercato di Borgo Rivo. Anche in questo caso il proprietario ha visto sparire il borsello che aveva poggiato sul sedile per cambiare la gomma tagliata.

«Sono convinto che una videosorveglianza efficace nelle aree di sosta dei negozi sarebbe un deterrente per questi episodi che ti tolgono la sicurezza di un vivere sereno» dice il ternano che si è affrettato a denunciare quello che ha subito. «So che spesso ci si rassegna senza neppure rivolgersi alle forze di polizia - aggiunge - e questo è un male. Bisogna denunciare sempre anche per consentire le indagini e tenere lontana dalla città la microcriminalità».