Domenica 6 Agosto 2023, 07:40

TERNI - Assalto al bar di viale Borzacchini dove i malviventi incappucciati hanno portato via il registratore di cassa e svuotato gli scaffali delle sigarette.

Il bottino si aggira sui diecimila euro ma i danni all’attività commerciale gestita da Anna Margaritelli sono pesantissimi.

Perché i banditi, oltre alla cassa che è stata portata via di peso con dentro 3mila euro e ai tabacchi esposti, hanno completamente distrutto la porta d’ingresso.

Per entrare infatti hanno utilizzato un piede di porco, strumento che si vede bene nelle immagini delle telecamere prima che i ladri staccassero la corrente per evitare di essere ripresi.

La titolare, che gestisce il bar di fronte al cimitero da 37 anni, ha subito ben venti furti.

Nel 2016 un bandito che si era nascosto sotto il bancone, inseguì la nota commerciante ternana che a stento riuscì a mettersi in salvo rifugiandosi nel bagno attiguo al locale.

«Di fronte a questo ennesimo raid sono sconvolta - dice Anna Margaritelli, già consigliera comunale. Ho fatto politica proprio per tenere alta l’attenzione sui problemi della sicurezza in città e sui rischi che quotidianamente corre chi ha un’attività commerciale. Se anche questa volta decido di rimboccarmi le maniche e andare avanti è solo per i miei figli. Quello che è accaduto la scorsa notte – aggiunge – mi ha fatto sprofondare nello sconforto, facendomi rivivere alcuni dei momenti peggiori della mia vita».

Ad avvisarla del furto e dei danni disastrosi lasciati dai malviventi è stata la polizia. Giunta sul posto perché nel cuore della notte è scattato l’allarme collegato con le forze dell’ordine. Ma dei banditi non c’era più traccia.

Il colpo alle due della notte tra venerdì e ieri.

Nelle immagini girate dalla videosorveglianza del bar si vedono all’opera tre o quattro malviventi. Sono incappucciati, hanno i guanti e un piede di porco in mano. Sono di certo professionisti del crimine. Che sanno perfettamente come muoversi e dove andare a cercare il bottino. In mano hanno dei grossi sacchi neri della spazzatura che riempiono in pochi minuti con i pacchetti di sigarette. I liquori invece non li toccano. Puntano al registratore di cassa, uno di quelli di nuova generazione, acquistato dalla titolare con tanti sacrifici. Lì ha lasciato 3mila euro in contanti. Lo caricano e se lo portano via.

Il video però si interrompe perché i malviventi staccano la corrente proprio per evitare che le telecamere continuino a immortalare la scena.

L’alimentatore d’emergenza riesce a far funzionare il sistema d’allarme, che scatta, anche se quando arriva la polizia è troppo tardi.

Ora negli uffici della questura ternana si indaga, anche visionando le immagini in possesso degli investigatori, per tentare di dare un nome al commando che nel cuore della notte ha assaltato il bar di viale Borzacchini.