Venerdì 24 Maggio 2024, 08:07

TERNI - Decine di militari delle fiamme gialle ternane impegnati da nord a sud nel sequestro di beni mobili e immobili di proprietà di 42 indagati e di 39 tra aziende e cooperative.

Sotto sequestro anche gioielli e rolex, borse, capi d’abbigliamento e accessori di lusso, titoli bancari e denaro contante in valuta euro ed estera.

Sigilli per un totale di 12 milioni e 500 mila euro, a garanzia del debito erariale contestato agli indagati, a ville, appartamenti, aziende, conti correnti apposti dagli investigatori a Terni e in altre 14 province: Milano, Torino, Biella, Novara, Verona, Lucca, L'Aquila, Teramo, Viterbo, Roma, Napoli, Potenza, Catania e Sassari. Fiamme gialle all’opera con la collaborazione di Eurojust anche in Romania, dove sarebbe finita parte del denaro che, per l’accusa sostenuta dai pm, Bisello e Panucci e sposata dal gip, Di Giovannantonio, sarebbe stato incassato grazie a frodi fiscali, al riciclaggio di denaro “sporco”, a indebite compensazioni e all’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Tra le società che avrebbero beneficiato delle compensazioni tra debiti e crediti fiscali un paio sono di stanza in provincia di Terni, le altre sono spalmate dalla Lombardia alla Sicilia. Fra gli indagati tre ternani, tutti consulenti tributari e fiscali della società con sede operativa a due passi da Corso Tacito. Due ternani e un narnese figurano nella lunga lista dei prestanome per le società fittizie che riuscivano a produrre i crediti “fasulli”. Due di queste risultano intestate a un tossicodipendente e a un invalido civile.

Quella che il procuratore, Alberto Liguori, definisce una «rapina in danno dell’erario e degli imprenditori onesti» è un’indagine che risale al 2019.

Sotto la lente delle fiamme gialle, guidate dal colonnello Mauro Marzo, finisce l’operazione d’acquisto di ramo d’azienda datata 5 settembre che riguarda un deposito di prodotti petroliferi nella zona industriale di Terni. Un’operazione da 450mila euro che, per le fiamme gialle, sarebbe stata chiusa grazie a soldi di provenienza sospetta. Quel giorno partono gli accertamenti disposti dalla procura ternana su 39 società. Migliaia di documenti sequestrati, intercettazioni telefoniche, accertamenti informatici e bancari, portano alla luce un quadro di evasione fiscale da capogiro.

Iva ma anche inail e inps per finti dipendenti mai versate. E capitali di provenienza illecita che, per gli investigatori, sarebbero stati reinvestiti da nord a sud con sconfinamenti fino in Romania.

La mente di quella che viene definita un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, al riciclaggio ed all’autoriciclaggio, cui sono contestate 54 vicende penali, è a Terni. Un ufficio in pieno centro che opera nella consulenza tributaria e fiscale. Svolge la funzione di garante nell’istituto dell’accollo tributario con il ruolo di intermediario tra le aziende che operano nella logistica e nei trasporti, nel commercio e nella ristorazione, molte delle quali in buona fede, e il fisco.

Una società che, per l’accusa, riusciva a garantire la buona riuscita delle operazioni di compensazione di debiti erariali di tanti contribuenti sparsi in tutta Italia. Grazie a crediti fiscali generati da società terze che non esistevano, intestate a prestanome con redditi da fame.

«L’attività - sottolinea il colonnello Mauro Marzo - testimonia l’impegno delle fiamme gialle per evitare l’inquinamento dell’economia con capitali di provenienza illecita e il sinergico operare delle autorità giudiziarie e di polizia nazionali ed estere per impedire la monetizzazione dei falsi crediti e garantire le imprese oneste».