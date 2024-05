Venerdì 24 Maggio 2024, 08:05

TERNI - E’ l’alba quando le fiamme gialle ternane vanno a sequestrare il deposito di carburante nella zona industriale della città, quello la cui compravendita nel 2019 ha fatto scattare le indagini.

Gli investigatori bussano a casa dei sette indagati ternani, alcuni dei quali con la pesante ipotesi di reato di associazione a delinquere, e vanno a caccia di beni da poter sottoporre a sequestro preventivo per equivalente.

Una cifra da capogiro quella da mettere al sicuro a garanzia del debito con l’erario, che supera i 12 milioni e mezzo di euro.

In un caso le fiamme gialle setacciano anche gli appartamenti di parenti degli indagati perché hanno il domicilio fiscale lì. Usciranno dalle case perquisite portando via gioielli griffati, orologi di valore, borse di note marche e denaro contante.

Nelle stesse ore vengono bloccati tutti i conti correnti degli indagati.

Al lavoro ieri mattina anche la polizia romena, impegnata a sequestrare beni riconducibili agli indagati ternani che sarebbero stati acquistati in Romania con denaro che, per gli investigatori delle fiamme gialle, è di provenienza sospetta.

A difendere i sette indagati ternani, sei dei quali sono incensurati, è l’avvocato Samuele De Santis, del foro di Viterbo.

«Da una primissima lettura delle carte si denota una indagine vetusta, che risale al lontano 2019, quando vi era in corso una ipotesi di cessione del credito tramite accollo - dice il legale. Un’operazione assolutamente lecita, poi vietata successivamente dall’ agenzia delle entrate. Disporre un sequestro preventivo a quasi cinque anni dalle indagini è semplicemente inutile. Manca senza ombra di dubbio il periculum e la pertinenzialità. Di questo - aggiunge l’avvocato De Santis - interesseremo la corte di Cassazione senza passare per il tribunale del riesame reale di Terni e confidiamo in una pronta restituzione dì gran parte dei sequestri così come predisposti».

Nell’inchiesta sono finite persone riconducibili alle società fittizie che avrebbero creato il falso credito, gli intermediari e molti presunti riciclatori.