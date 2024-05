La grandine frena la corsa verso la Serie A della Ternana Women, al San Girolamo di Narni partita sospesa per mezz'ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' il 59' minuto della partita di andata dello spareggio per andare in Serie A tra Ternana Women e Napoli Femminile quando un violento nubifragio si abbatte sullo stadio San Girolamo-Moreno Gubbiotti di Narni. In pochi minuti dalla pioggia incessante si passa alla grandine. Chicchi grossi come acini d'uva cadono sul campo e sugli spalti rendendono impossibile il prosieguo della partita. Tanto che l'arbitro, il signor Samuele Andreano di Prato, decide di sospendere la partita. Sul campo il risultato è di 1-0 per il Napoli, non certo il punteggio sperato nel clan rossoverde. Dopo un avvio di partita tutto di marca Ternana, nel primo tempo il Napoli ha avuto il merito di resistere agli attacchi e colpire alla prima vera occasione. I cambi del mister Fabio Melillo nell'intervallo danno nuova energia alle Fere ma l'effetto dura poco, proprio per l'arrivo della grandinata che smorza le velleità di rimonta. La partita viene sospesa e le due squadre corrono a rifugiarsi negli spogliatoi. In pochi minuti la grandine ricopre di bianco il terreno di gioco, ci vogliono diversi minuti prima che l'intensità della pioggia diminuisca la sua intensità. Dopo venti minuti l'arbitro Andreano scende in campo per testare la praticabilità del campo con le squadre ancora negli spogliatoi. Solo dopo mezz'ora uno squarcio di sereno torna sul San Girolamo-Moreno Gubbiotti, il pallone rimbalza e le squadre possono riprendere la partita. Partita che, dopo il momentaneo pareggio della Ternana firmato da Pirone, e due presunti calci di rigore negati alla Ternana, il Napoli vincerà con un gol nel recupero in sospetto fuorigioco.