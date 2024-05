A Castel Ritaldi la miglior classe d'Italia per la matematica

CASTEL RITALDI La 3 A della scuola primaria «Parini» ha conquistato il titolo di migliore classe d’Italia nel concorso «Matematica per tutti», guadagnando - con due diverse squadre - anche il secondo e terzo posto nel gioco di Set per la categoria E2E3. Un concorso molto partecipato, se è vero che ogni anno - dalla scuola primaria alla scuola superiore - conta complessivamente circa 14mila iscritti. Gli studenti, guidati dall’insegnante Giorgia Capaldini, dopo aver superato la selezione locale nella sfida di set e in quella di geometria, sono stati protagonisti della brillante performance nella fase nazionale, che si è svolta sabato e domenica a Cinecittà World. Ad accompagnare i giovani matematici a Roma anche le maestre Susanna Ikome, Daniela Lelli e Benedetta Loccioni. L’entusiasmo e il coinvolgimento - secondo quanto emerge dai racconti dei protagonisti - sono stati fortissimi, così come la gioia di condividere questo riconoscimento con tutti gli alunni, le docenti di classe e i genitori che ci hanno sempre sostenuti durante tutto il percorso.

Grande entusiasmo anche all’interno dell’Istituto Comprensivo Melanzio-Parini (diretto dalla professoressa Maria Cristina Rosi), di cui il plesso di Castel Ritaldi fa parte. Matematica per tutti, è stato spiegato, è un concorso nazionale di matematica che prevede delle gare attraverso dei giochi da tavolo che mettono in moto competenze logiche, di calcolo e di orientamento spaziale. Il gioco è uno degli strumenti che viene usato da anni nella didattica e che, oltre a favorire l’inclusione, facilita l’apprendimento, creando condizioni di condivisione e di divertimento. Questi i nomi degli studenti della 3A di Castel Ritaldi, migliore classe d’Italia: Camilla Asisani, Emanuele Balloi, Anita Castellani, Greta Castellani, Matteo Cavadenti, Angelica Celli, Francesco Curzi, Anwar El Ibrahima, Daniel Fiorelli, Juri Giacomini, Noemi Gjoka, Margherita Locci, Enea Loreti, Bianca Mariani Bosi, Serena Occasi, Azzurra Pacchiano, Lorenzo Pannaccio, Ambra Luna Patito, Riccardo Proietti.