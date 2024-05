Venerdì 24 Maggio 2024, 08:45

PERUGIA - A distanza di un anno da una raccolta firme, c’è una svolta agli appelli fatti dai cittadini per la sicurezza della strada che collega Castel del Piano, Bagnaia, Pilonico Materno e Castiglione della Valle. Sono stati infatti eseguiti vari interventi di asfaltatura e sulla segnaletica, sia verticale che orizzontale. Una novità accolta con grande soddisfazione dal Comitato Pievaiola, che con il portavoce Augusto Peltristo assicura di tenere ancora alta la guardia sulla sicurezza stradale. Intanto però c’è entusiasmo per i risultati ottenuti. Un segnale positivo, va ricordato, era già arrivato nei mesi scorsi quando venne installato un palo dell’illuminazione al bivio di San Biagio, tra Pilonico Materno e Bagnaia. Ora c’è d registrare «un altro passo verso la sicurezza stradale della Provinciale 321», sottolinea Peltristo che proprio in questi giorni ha fatto il punto sugli interventi di manutenzione stradale effettuati dalla Provincia di Perugia sulla strada finita sotto i riflettori da lungo tempo grazie alla mobilitazione dei cittadini. «Poco più di un anno fa i residenti della strada in questione hanno richiesto l’intervento della Civica Piegaro e del Comitato Pievaiola, attraverso una raccolta firme, per segnalare alcune problematiche, come la scarsa illuminazione generale, soprattutto in prossimità del bivio di San Biagio, l’assenza totale o parziale della segnaletica orizzontale». Dopo il nuovo palo installato a dicembre in un bivio molto pericoloso, la Provincia «da noi più volte sollecitata e con cui abbiamo effettuato sopralluoghi congiunti, è intervenuta con importanti lavori di manutenzione sul manto stradale, sulla segnaletica orizzontale e verticale». «Siamo orgogliosi - conclude Peltristo - perché ancora una volta i cittadini si sono affidati a noi per segnalare le loro problematiche e di nuovo abbiamo raggiunto l’obiettivo, difendendo e tutelando l’interesse pubblico, è chiaro che continueremo a sollecitare le istituzioni per incrementare la bitumatura e la segnaletica orizzontale ed esigendo un maggior controllo su tale strada». Già, perché i problemi non sono certo finiti. Lì c’è il nodo dell’alta velocità con cui alcuni automobilisti percorrono il tratto. Un rischio anche per chi vive lungo l’asse, al punto che qualcuno racconta di difficoltà riscontrate anche per uscire di casa. La regolamentazione della velocità diventa così il nuovo fronte su cui i cittadini puntano per una completa messa in sicurezza di una strada sempre particolarmente trafficata.